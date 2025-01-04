Самара, 4 января, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в субботу, 4 января, сообщил, что Служба безопасности Украины предъявила подозрение в его адрес.

Telegram/Вячеслав Федорищев

В документе СБУ говорится, что Федорищев «лично и неоднократно» приезжал в ДНР и ЛНР, а также передавал ВС РФ средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, дроны и транспортные средства, рассказал губернатор.

«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал [на освобождённые территории] и продолжу это делать», — написал Федорищев в своём Telegram-канале.

Граждане России вплоть до победы продолжат оказывать военную помощь своей армии и гуманитарную — жителям освобождённых регионов, а боевикам ВСУ не простят их многочисленные преступления, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее Федорищев рассказал, что в Самарской области уже запущена региональная программа для бойцов и ветеранов СВО, созданная по образцу федеральной программы «Время героев». Выпускники смогут найти работу в том числе на важнейших предприятиях региона, в органах государственной и муниципальной власти, отметил губернатор.

В сентябре 2024 года глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что украинские спецслужбы вызвали его на допрос. Документ СБУ он назвал «очень занимательной портянкой». Филимонов отметил, что военнослужащие ВС РФ доберутся до Тернополя, где располагается отдел, в который его вызвали, быстрее, чем это удастся сделать ему самому.