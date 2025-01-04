Москва, 4 января, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Якутский боец ВС России Андрей Григорьев, победивший военного ВСУ в рукопашном бою в селе Трудовом в ДНР, заявил, что в любой ситуации необходимо оставаться людьми и сохранять человечность. Его слова приводит Пятый канал.

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«Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — отметил он.

Григорьев уточнил, что сражался до последнего, потому что чётко понимал, что победителем из этого боя выйдет лишь кто-то один. При этом он рассказал, что одержал победу за счёт лучшей боевой подготовки, несмотря на то, что украинец превосходил его по весу.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2024 года нашлемная камера украинского военного сняла рукопашный бой противника с российским штурмовиком, который держал оборону села Трудовое (ДНР). Боец из Якутии с позывным Тута победил боевика ВСУ в бою на ножах.

Умирая, противник назвал его «лучшим бойцом в мире» и просил позволить ему умереть самостоятельно. Якутский штурмовик просьбу выполнил. По данным военных блогеров, Тута сам получил много тяжёлых ранений, но выжил, сейчас он находится на лечении в России.

3 января Григорьев дал первый комментарий после победы над вэсэушником. Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть, рассказал боец.

Кроме того, российский штурмовик признался, что не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца. По словам военнослужащего, ему очень трудно вспоминать случившееся.