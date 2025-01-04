Брисбен, Австралия, 4 января, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в субботу, 4 января, выиграли турнир Женской теннисной ассоциации в австралийском Брисбене в парном разряде.

VCG/Visual China Group/ТАСС

В финале Андреева и Шнайдер обыграли россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон. Встреча продолжалась 1 час 50 минут и закончилась со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

В начале каждого из сетов Андреева и Шнайдер проигрывали со счётом 1:4, однако затем выходили вперёд.

Призовой фонд турнира составляет 1,5 млн долларов.

В финале одиночного турнира в Брисбене встретятся российская теннисистка Полина Кудерметова и Арина Соболенко из Белоруссии. Игра состоится 5 декабря.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года болельщики с российскими номерами телефонов лишились возможности купить билеты на Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open), который состоится в январе. Система не давала сделать заказ при наборе российского префикса +7. Ограничения коснулись и жителей Казахстана, где префикс также начинается с цифры 7. Казахские пользователи попросили разобраться с проблемой, но организаторы заявили, что ничем не могут помочь.

Очередной турнир Australian Open, одно из четырёх соревнований «Большого шлема», пройдёт в Мельбурне с 12 по 26 января. В мужских соревнованиях ожидается выступление пяти российских теннисистов, в том числе Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова, а также 12 теннисисток из России, в среди которых — Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченко.