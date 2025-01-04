Банги, 4 января, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) направились в Африку, где с 4 по 8 января совершат Рождественские богослужения, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на Африканский экзархат РПЦ.

РИА Новости/Максим Блинов

«Священнослужители Русской Церкви посетят Африканский континент, чтобы совершить на праздник Рождества Христова Литургию в пятнадцати странах Африки», — сообщил собеседник агентства.

Рождественские богослужения проведут в Эфиопии, Мали, Сенегале и других африканских государствах, уточнили в пресс-службе экзархата.

Как отметил патриарший экзархат митрополит Константин Зарайский, верующие ждут приезда православных священнослужителей, особенно в тех местах, где нет храмов и приходов.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ Георгию Максимову. Он получил благодарственное письмо «в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании форума Россия — Африка заявил, что РФ старалась активно поддерживать африканцев в трудные исторические моменты борьбы за независимость.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука не исключил расширения деятельности Русской православной церкви в Африке.