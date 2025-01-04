Донецк, 4 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Большинство иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), подлечившись в госпитале после ранений, предпочитали уезжать домой. Об этом 4 января рассказал украинский военнопленный Евгений Набока, служивший санитаром в госпитале в Харькове.

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«В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжёлые», ― отметил в беседе с «РИА Новости» пленный.

По его словам, были и те, кто возвращался на передовую, но большая часть наёмников уезжала на родину. При этом, добавил Набока, если они и возвращались, то в основном из-за денег.

В нейрохирургическое отделение военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, где служил Набока, попадали украинские военнослужащие и наёмники с тяжёлыми ранениями. Он уточнил, что здесь лечились наёмники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии и Испании. При этом никаких привилегий и особых условий у иностранцев не было.

Как сообщало ИА Регнум, наёмник из Польши, которого взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса российской армии, рассказал, что наёмники из Великобритании, США, Германии, Латвии и ещё ряда стран участвуют в боевых действиях на стороне украинских формирований в так называемом иностранном легионе. По признанию военнопленного, больше всего наёмников из Колумбии и Бразилии. Он добавил, что иностранный легион — это сборная со всего мира.

По словам пленного, киевский режим набирает в войска любых иностранцев, так как в армии не хватает бойцов. Для вербовки иностранных граждан создан специальный сайт. Желающие вступить в Вооружённые силы Украины могут зайти на него, заполнить анкету и дождаться ответа.