Нейпьидо, 4 января, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну поздравление с 77-й годовщиной независимости страны, сообщило 4 января министерство информации Мьянмы.

Егор Алеев/ТАСС Мин Аун Хлайн

«Примите мои сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Союз Мьянма — Дня независимости. Отношения между нашими странами основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения», — сказано в поздравлении российского лидера.

Глава государства также поздравил граждан Мьянмы с наступившим 2025 годом и пожелал успехов, мира и процветания. Свои поздравления Хлайну направил и председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подтвердил готовность российской стороны к активной работе с правительством Мьянмы, чтобы и дальше укреплять сотрудничество двух стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил высокий уровень развития российско-мьянманских отношений. Он также выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества между государствами способствует обеспечению мира и безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4 января 1948 года была провозглашена независимость Бирмы от Великобритании. В 1989 году правительство страны поменяло название государства с Бирмы на Мьянму.