Москва, 4 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Специалисты зарегистрировали на Солнце вторую за день вспышку высочайшего класса Х, сообщили 4 января в Институте прикладной геофизики (ИГП).

Михаил Пустовой

«В 15:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8», — уточнило учреждение на своём сайте.

Процесс выделения энергии продолжался 22 минуты. 4 января на солнечном диске также была зафиксирована вспышка Х1.1, которая продолжалась 24 минуты.

Вспышки на этом небесном теле в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X. Последний уровень является самым сильным.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января ИГП проинформировал о вспышке Х1.2 на Солнце. Её продолжительность достигла 25 минут. В этот же день в Иркутской области наблюдалось северное сияние. Снимки указанного явления распространяли пользователи Сети. Его также видели в Якутии, Забайкалье, Бурятии и других регионах Дальнего Востока. Специалисты объяснили это явление мощной магнитной бурей, которая обрушилась на Землю ночью 2 января.

В июле 2023 года член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в разговоре с ИА Регнум предупреждал, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года. Эксперт уточнял, что на звезде наблюдается период высокой активности, который повторяется примерно каждые 11 лет.