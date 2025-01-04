Тирасполь, 4 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Хлебокомбинат в городе Рыбнице в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) остановил работу из-за прекращения поставок российского газа. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Сычёв в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Первый Приднестровский/YouTube

«Процесс выпечки полностью остановлен, электропечей на предприятии нет. Были бы возможности, мы бы купили электропечи. Просто на заводе нет таких денег», — отметил он.

Сычёв уточнил, что из 64 работников хлебокомбината продолжают трудиться только водители, кладовщики и охранники. Остальные, по его словам, отдыхают с сохранением двух третей заработной платы. Данное предприятие выпекало до 2 т хлеба в сутки для города. Сейчас поставки осуществляются из Тирасполя.

Как передавало ИА Регнум, 1 января российская компания «Газпром» остановила транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

1 января в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию. Исключением стали лечебные стационары регионального минздрава и учреждения со стационарным пребыванием граждан регионального министерства по социальной защите и труду.

2 января зампредседателя правительства и министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что практически все промышленные предприятия Приднестровья приостановили свою работу в связи с отсутствием энергоресурсов. Оболоник уточнил, что сейчас делается всё, чтобы заводы смогли отгрузить готовую продукцию со складов. Первый вице-премьер отметил, что 5 января станут понятны окончательные потребности бытового сектора в энергии.