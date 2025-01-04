Симферополь, 4 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. США с помощью киевского режима развязали газовую войну против Европы, заявил в субботу, 4 января, спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

ИА Регнум

Подрыв «Северных потоков» и решение киевского режима о прекращение транзита российского газа по территории Украины — это звенья одной цепи, сказал Константинов в интервью «РИА Новости». Цель США — усилить зависимость Евросоюза от поставок американского сжиженного газа, отметил он.

«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Всё это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили», — подчеркнул Константинов.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Обозреватели греческого новостного сайта Newmoney указывали, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно. В первый день торгов 2025 года цены на газ в ЕС выросли до уровня 2023 года.

Принятое киевским режимом в интересах США решение прекратить транзит российского газа через свою территорию ослабит экономический потенциал Европы и самым негативным образом скажется на уровне жизни европейских граждан, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.