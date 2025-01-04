Дублин, 4 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) истощаются из-за массового дезертирства, заявил 4 января ирландский журналист Чей Боуз.

ИА Регнум

«Более 200 000 человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине. Немыслимый миллион человек погиб. Армия истощена, людей забирают с улиц», — написал он в соцсети Х.

По словам журналиста, из-за больших потерь на фронте в ряды украинских вооружённых сил собираются призывать 18-летних парней.

Ранее главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов сообщил, что бойцы из 155-й бригады имени Анны Киевской, часть которых проходила обучение во Франции, массово бегут. Он отметил, что на момент отправки бригады на обучение во Францию было зафиксировано 935 случаев бегства украинских военных.

В некоторых подразделениях ВСУ число дезертиров превышает число убитых и раненых, заявил украинский командир в беседе с польским изданием Wiadomości. По его словам, прибывающие на фронт бойцы ВСУ не подготовлены должным образом.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в ноябре сообщила, что проходящие военную подготовку на полигонах ВСУ каждый день самовольно оставляют свои части. По её словам, также среди украинских новобранцев нередки случаи пьянства.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, заключил глава государства.