Москва, 4 января, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Пьяный мужчина едва не убил беременную жену на юго-западе Москвы, а затем угрожал убить сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. Об этом сообщила 4 января пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.

Столичный СК

По информации ведомства, в ходе конфликта в одной из квартир на улице Тёплый Стан мужчина ударил жену ножом в ногу, а затем попытался задушить. Позже он оказал сопротивление полицейским и угрожал их убить, но был обезврежен.

«В свою очередь, полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровья, применил табельное оружие», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3939597" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ссора произошла между Михаилом и его беременной женой Дарьей

И подозреваемого, и женщину доставили в медучреждения. Её жизнь вне опасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство беременной женщины (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 105) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Следователи изъяли орудие преступления и назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27-летний мужчина и 20-летняя женщина получили ранения в результате конфликта на улице Тёплый стан.