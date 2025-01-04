Воронеж, 4 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Об этом в субботу, 4 января, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Telegram/Гусев

«Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР (пункт временного размещения. — Прим. ред.) в соседней школе», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Ещё в одном доме, где обнаружили обломки беспилотника, эвакуация граждан продолжается, отметил губернатор. Решается вопрос о ликвидации остатков дронов. Территория оцеплена.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов и воздержаться от фото− и видеосъёмки.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор сообщил, что утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.

Всего в течение утра 4 января над четырьмя регионами России были уничтожены 10 украинских беспилотников, информировала пресс-служба Министерства обороны. Три дрона ликвидировали в небе над Ленинградской областью, по одному ― над территориями Псковской и Курской областей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении БПЛА над Финским заливом в районе Лужской губы. Аппарат сбили средства ПВО, пострадавших и разрушений не было. Позднее в этом районе сбили ещё один беспилотник, двигавшийся через Псковскую область.