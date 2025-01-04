Вашингтон, 4 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину очень важно принять участие в Олимпийских играх 2026 года за сборную России по хоккею. Об этом заявил его личный тренер по общей физической подготовке Павел Бурлаченко.

Global Look Press/Peter Schatz, via www. imago-imag/www. imago-images.de

«Я уверен, что Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны с Россией, со сборной России. Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене», — приводятся слова Бурлаченко в Telegram-канале хоккеиста.

Тренер также отметил, что для Овечкина выступление за российскую сборную престижно и почётно, поэтому спортсмен использует любую возможность сыграть за национальную команду.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.

Александр Овечкин забил свой 870-й гол 29 декабря в матче против «Детройт Ред Уингз», приблизившись на 24 гола к рекорду Гретцки в 894 гола. Он может стать новым рекордсменом совсем скоро, надеются в НХЛ.

16 ноября российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» повторил достижение канадца Горди Хоу 56-летней давности. Он отдал результативный пас в матче регулярного чемпионата лиги против «Колорадо Эвеланш». По результатам игры Овечкин набрал 20-е очко за сезон — 10 голов и 10 передач.