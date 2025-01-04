Москва, 4 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Магнитная буря, которая началась на Земле утром в субботу, 4 января, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Phys.org Магнитная буря

При этом в ближайшие сутки не исключены непродолжительные периоды слабых магнитных бурь: магнитосфера Земли будет меняться в диапазоне от неустойчивой до слабо возмущённой, отметил синоптик в своём Telegram-канале.

«Начавшаяся на Земле сегодня утром слабая магнитная буря класса G1 прекратилась. В настоящее время геомагнитное поле находится в слабо возмущённом состоянии», — написал Леус.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 января в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Солнце произошло шесть вспышек, одна из которых — мощнейшего класса X.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения подразделяются на пять классов. Уровень X является максимальным. Обычно вспышки приводят к выбросами солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, способны провоцировать на планете магнитные бури.

1 января Леус сообщил, что на Земле началась магнитная буря класса G1 («слабая»). К вечеру этого дня она достигла уровня G3, который классифицируется по пятибалльной шкале как «сильный».