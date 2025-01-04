Москва, 4 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры выиграла крупную сумму в новогоднюю лотерею. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе оператора всероссийских лотерей.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Выигрыш женщины превысил 147 млн рублей. Организаторы тиража уточнили, что она купила билет по настоянию супруга. Участие в новогодней лотерее для их семьи является своеобразной традицией.

«Национальная Лотерея» связалась с жительницей ХМАО, которая выиграла 1 января 2025 года рекордный суперприз в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион» — более 147 млн рублей. Ей оказалась домохозяйка Ольга из небольшого посёлка», ― процитировало «РИА Новости» организатора.

Победительница заявила, что не готова раскрывать более подробные детали своей личности, но поделилась фотографией победного билета.

Как сообщало ИА Регнум, житель Сахалинской области выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше лотереи «Новогодний миллиард» и стал, как отметили организаторы, четвёртым «лотерейным миллиардером» в стране. В праздничном тираже разыграли рекордную сумму — более 3,65 млрд рублей, выигрышными оказались 11,9 млн билетов.

В компании пояснили, что после вычета налога победитель получит около 781,6 млн рублей.

Один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец заявил, что вероятность крупного выигрыша в лотерею не дотягивает даже до 0,2%.