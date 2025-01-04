Москва, 4 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Российские военные на курском направлении нанесли поражение формированиям ССО «Юг» Вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал 4 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, танковой, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырёх бригад территориальной обороны и центра ССО «Юг» ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что российские силы поразили формирования противника в районах населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Также в оборонном ведомстве проинформировали, что за сутки в Курской области украинские подразделения потеряли более 540 военных и четыре танка. Кроме того, российские бойцы подбили бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин и 49 автомобилей ВСУ.

3 января ИА Регнум сообщало, что потери украинских подразделений в приграничных районах Курской области за минувшие сутки составили до 225 бойцов. Также за указанный период на данном направлении ВС РФ уничтожили два бронетранспортёра, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие украинских формирований.