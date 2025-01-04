Курск, 4 января, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Украинские войска за минувшие сутки лишились в ходе боёв в приграничных районах Курской области более 540 военных и четырёх танков. Об этом сообщило 4 января Министерство обороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, российские военные подбили боевую машину пехоты, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин и 49 автомобилей ВСУ. Также выведены из строя артиллерийское орудие и четыре миномёта украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января появилась информация, что расчёт беспилотников российских десантников уничтожил три танка ВСУ на курском направлении. Один танк был на дороге, второй двигался по полю, а третий оказался спрятанным в лесу. Тремя точными ударами вражеские танки были разбиты.

28 декабря бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Феодосии штурмом взяли расположенный в одном из заброшенных зданий опорный пункт украинских формирований на курском направлении. Часть военных ВСУ, которые находились на этой позиции, сложили оружие и сдались в плен, оказавших сопротивление уничтожили.

В середине ноября газета The New York Times написала, что разведывательное сообщество США представило пессимистическую оценку ситуации в Курской области для украинской армии. В публикации отмечалось, что Вооружённые силы России постепенно и уверенно освобождают территории в приграничных районах Курской области без необходимости проводить масштабное наступление.