Москва, 4 января, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который прославился после победы в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, как женщины из Вооружённых сил Украины (ВСУ) посчитали его мёртвым.

Соцсети Андрей Григорьев

По словам российского бойца, всего украинские военные применили против него около 20 беспилотников. Кроме того, ВСУ отправляли разведывательные группы, чтобы узнать, удалось ли ему выжить. В один из дней Тута подслушал разговор двух женщин из ВСУ.

«Говорят: «Идите проверьте!» А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: «А он точно без врачебной помощи не выжил. Он вчера кое-как дошёл, мы его дронами били», — приводит слова якутского штурмовика Telegram-канал WarGonzo.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео с нашлемной камеры украинского военного, снятое во время попытки украинских подразделений контратаковать село Трудовое.

На кадрах видно, как боец ВСУ сошёлся в схватке на ножах с российским штурмовиком, который одержал над ним победу. В завершении поединка военный ВСУ признал, что проиграл, и перестал сопротивляться. Григорьев добавил, что засунул гранату под бронежилет противника и после взрыва сделал контрольный выстрел.

Тута добавил, что во время рукопашного боя и он, и его противник понимали, что выжить сможет только один. После схватки с украинским военным против Григорьева вышли ещё шесть бойцов ВСУ, двоих из которых он ликвидировал.

Кроме того, российский штурмовик признался, что не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца. По словам военнослужащего, что ему очень трудно вспоминать случившееся.