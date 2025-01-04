Москва, 4 января, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры на попытку киевского режима атаковать Белгородскую область дальнобойными оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Об этом 4 января заявили в Министерстве обороны РФ.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Указанный ракетный удар Украина пыталась нанести по российскому региону 3 января. Вооружённые силы России, используя зенитные комплексы С-400 и «Панцирь-СМ», уничтожили все ракеты, выпущенные противником.

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — подчеркнуло российское оборонное ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ.

28 декабря газета The New York Times написала, что запасы ракет ATACMS, переданных ВСУ, практически исчерпаны после многочисленных запусков вслед за получением разрешения бить вглубь территории России. В публикации уточнялось, что у украинской стороны на момент выхода статьи оставалось лишь около 50 единиц такого вооружения. При этом утверждалось, что весной 2024 года США отправляли на Украину 500 ракет ATACMS, находившихся в запасах Пентагона.

21 ноября Вооружённые силы России впервые применили ракету средней дальности «Орешник» для нанесения удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на атаки ВСУ на объекты в РФ с использованием западных дальнобойных ракет.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что удары таким оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине.