Белгород, 4 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России в субботу, 4 января, сообщило об имевшей место 3 января попытке нанести удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS с территории Украины по Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе противоракетного боя боевыми расчётами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты», — сказано в сообщении.

Россия ответит на эти действия киевского режима, поддерживаемого его западными кураторами, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 беспилотника противника. Все ракеты были сбиты комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».

В ноябре 2024 года власти США официально разрешили нанесение ударов американскими дальнобойными ракетами с территории Украины по РФ. В Москве неоднократно подчёркивали, что эти удары фактически наносят военнослужащие НАТО.

21 ноября ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент Владимир Путин отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Он уточнил, что угроза новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ.