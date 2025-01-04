Шарм-эль-Шейх, Египет, 4 января, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Резервный самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из египетского города Шарм-эш-Шейх в Екатеринбург, сообщили в субботу, 4 января, в пресс-службе авиакомпании.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эш-Шейха в 11:37 местного времени», — сказано в сообщении.

В аэропорт Кольцово в Екатеринбурге самолёт должен прибыть в 20:20 по местному времени (18:20 мск), проинформировала также пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, борт «Уральских авиалиний» вечером 3 января экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха практически сразу после взлёта из-за технической неисправности. Самолёт Airbus A-321 приземлился благополучно. Экипаж принял решение вернуться после того, как была обнаружена техническая неисправность одного из двигателей. На борту находились 236 пассажиров.

Позднее в авиакомпании сообщили, что в самолёте сработала сигнализация о неисправности двигателя. В целях обеспечения безопасности полёта экипаж принял решение вернуться в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, отмечалось в сообщении.