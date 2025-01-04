Геническ, Херсонская область, 4 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алёшки Херсонской области Владимира Харлана, раненного при атаке ВСУ 30 декабря, прооперируют в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

Telegram-канал Владимира Сальдо

«Главный врач Алёшкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — сказал чиновник, которого цитирует в своём Telegram-канале региональный минздрав.

Сат уточнил, что Алёшкинская ЦРБ после обстрелов ВСУ продолжает приём пациентов в штатном режиме. Глава ведомства отметил, что медики оказывают жителям всю необходимую помощь.

Коллектив министерства здравоохранения Херсонской области пожелал Харлану скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинский беспилотник атаковал ЦРБ в Алёшках. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, целью нападения был Харлан, переживший второе покушение. Главврач получил тяжёлые осколочные ранения. Заместитель Харлана по лечебной работе Василий Борисов погиб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атака ВСУ на ЦРБ в Алёшках циничным и кровавым преступлением, которым киевский режим в очередной раз показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. Она подчеркнула, что организаторы и исполнители этого и других нападений на мирные объекты понесут неотвратимое наказание.

30 декабря ВСУ также пытались атаковать карету скорой помощи, в которой находился пострадавший Владимир Харлан. 31 декабря украинские военные снова совершили атаку на Алёшкинскую ЦРБ, а также нанесли удар по школе в Новой Каховке.