Варшава, 4 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от оппозиции Кароль Навроцкий стремится вывести страну из Евросоюза, заявил 4 января польский премьер-министр Дональд Туск.

Global Look Press/Neil Milton/Keystone Press Agency Кароль Навроцкий

3 января Навроцкий принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства Еврокомиссии. В частности, они выступали против экологических норм Европейского союза, а также импорта продовольствия с Украины.

«Когда вместе с мэром [Варшавы Рафалом] Тшасковским и спикером [Шимоном[Холовней мы официально начинали польское председательство в ЕС, Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit», — написал он в соцсети Х.

Термин Polexit обозначает гипотетический выход Польши из Евросоюза.

С 1 января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете Евросоюза на протяжении шести месяцев — до 30 июня. С июля 2025 года полномочия перейдут к Дании.

Как передавало ИА Регнум, 3 января МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии Иштвана Ийдярто в Варшаве на церемонию инаугурации председательства в ЕС.

Изначально посла Венгрии пригласили на торжественную церемонию. Однако позже отношения двух стран ухудшились из-за того, что Венгрия предоставила политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. Его подозревают в крупных хищениях.