Донецк, 4 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ), бывший участник антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин, попавший в плен, заявил о желании отказаться от обмена военнопленными и остаться на территории России.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Я не хочу возвращаться в Украину. Украина уже продана. Мы боимся ходить по Украине», ― рассказал он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что если раньше мужчин на Уркане ловил только ТЦК (территориальный центр комплектования ― аналог военкомата. ― Прим. ред.), то теперь этим занимается ещё и полиция.

«Если можно, я бы остался в Российской Федерации», ― добавил Жигалкин.

Боец ВСУ также рассказал, что желающих сдаться в плен российским войскам, чтобы впоследствии отказаться от обмена, в рядах 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии, где он служил, немало. По его словам, многие военные специально планировали попасть на передовую, чтобы выйти с поднятыми руками и перейти в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, осуждённый за государственную измену и сотрудничество со спецслужбами РФ украинский пограничник Игорь Кадаев 14 декабря попросил передать его российской стороне в рамках обмена.

Волонтёр Марина Ашифина 4 ноября сообщила, что попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена и предпочитают оставаться в России. По её словам, родственники пленных поддерживают своих родных в этом желании.

Сдавшийся в плен украинский боевик Яков Дорожеченко 23 октября заявил, что не хочет возвращаться на родину, и отказался от возможного обмена. Он отметил, что командование ВСУ не заботится о сохранении жизни своих подчинённых, считая их «расходным материалом».

Вооружённые силы России за неделю с 29 декабря по 3 января взяли в плен 46 украинских военных.