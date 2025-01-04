Москва, 4 января, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Боец из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, служащий в штурмовом подразделении ВС РФ, заявил, что украинский военный предлагал ему сложить оружие перед их поединком на ножах. Об этом российский военнослужащий рассказал в интервью.

WarGonzo/Rutube

Беседу с Григорьевым приводит Telegram-канал WarGonzo. Штурмовик уточнил, что его преследовали двое военных ВСУ, одного из которых он уничтожил. После этого Туту атаковал дрон-камикадзе и российский боец получил осколочное ранение.

Григорьев пытался подыскать убежище, но второй украинский военный продолжал преследование. Он предложил Туте сдаться в плен. В обмен боец ВСУ обещал подлечить и накормить раненого.

«Таким образом тянул время — ждал (прилёта) второго дрона-камикадзе», — сказал российский военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Григорьев привёл подробности рукопашного боя с украинским военным. Схватка проходила осенью 2024 года, во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое под городом Курахово в ДНР. Тута рассказал, что до начала этой схватки украинский военный убил его сослуживца.

По словам Григорьева, в завершение поединка военный ВСУ признал, что проиграл, и перестал сопротивляться. Российский боец отметил, что засунул гранату под бронежилет противника и после взрыва сделал контрольный выстрел.

Штурмовик подчеркнул, что во время рукопашного боя и он, и его противник понимали, что выжить сможет только один. После схватки с украинским военным против Григорьева вышли ещё шесть бойцов ВСУ, двоих из которых он ликвидировал.

Кроме того, российский штурмовик признался, что не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца. Военнослужащий добавил, что ему очень трудно вспоминать случившееся.