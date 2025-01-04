Москва, 4 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. ООН и другие организации должны как можно жёстче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов, заявил в субботу, 4 января, спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Так он прокомментировал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. В докладе указывалось, что власти Украины, приняв закон, допускающий запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), тем самым ввели серьёзные ограничения в отношении православных, не доказав необходимость и соразмерность таких действий.

О том, что представленная в докладе критика достигла цели, говорит мгновенная и нервная реакция украинского МИД, отметил Аскальдович, сообщает пресс-служба МИД.

«В век современных информационных технологий невозможно скрыть тот поток беззастенчивой лжи и ненависти, которая бурлит на Украине и направлена именно на эту и никакую другую конфессию. Даже союзникам киевских властей, которые привыкли многое спускать им с рук, всё сложнее закрывать глаза на творящиеся бесчинства и беспредел», — заявил спецпредставитель МИД.

Долгожданные выводы ООН можно только приветствовать, но на произвол со стороны Киева в отношении православных необходимо реагировать как можно жёстче, добавил Аскальдович.

Как передавало ИА Регнум, в докладе ООН, в частности, отмечалось, что термины, использованные в украинском законе, слишком расплывчаты, и это может повлечь ответственность целых общин за действия конкретных людей. Слишком обтекаемая формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений, указали также авторы доклада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что поддерживающие запрет деятельности УПЦ являются сатанистами. Президент Владимир Путин отмечал, что гонения на православную церковь на Украине можно сравнить с расстрелом на глазах у всех, которого мир не хочет замечать.

В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией и видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин. Спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России, указал эксперт.