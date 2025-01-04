Берлин, 4 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не будет добиваться расположения американского миллиардера Илона Маска. Об этом он сообщил изданию Stern, комментируя резкие высказывания предпринимателя в соцсетях.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим. В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля», — отметил немец.

Шольц также уточнил, что Социально-демократическая партия (СДП) Германии сталкивается с публичной критикой со стороны богатых медиамагнатов ещё с XIX века. Канцлер заявил, что в ответ на оскорбления Маска нужно сохранять хладнокровие.

«Гораздо больше оскорблений меня беспокоит то, что Маск поддерживает партию «Альтернатива для Германии», которая проповедует сближение с Россией и хочет ослабления трансатлантических отношений», — добавил он.

Шольц опроверг слова Маска в адрес президент ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которого американец назвал тираном. Канцлер также подчеркнул, что в Германии всё держится на воле граждан.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера. После этого Маск назвал его «некомпетентным дураком» и призвал уйти в отставку.

31 декабря Маск снова высмеял Олафа Шольца в соцсетях. Комментируя пост, посвящённый грядущим выборам в ФРГ, Маск предрёк кандидату от СДП поражение и назвал его «Oaf Shitz». Слово Oaf в переводе с английского означает «болван» или «олух».

2 января лидер СДП в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Маск своими высказываниями о Шольце в соцсетях пересёк границу между дружественными государствами. Также лидер партии заявил, что высказывания Маска направлены против всех немцев. По словам Мютцениха, для решения международных вопросов необходимо выстраивать свободные двусторонние отношения между государствами.