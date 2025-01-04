Канаш, Чувашия, 4 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Бизнесмена Валерия Васильева подозревают в убийстве владельца магазина в городе Канаше в Чувашии, совершённом в костюме Деда Мороза. Об этом сообщил 4 января ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

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Подозреваемому 71 год, ранее он владел торговым центром и работал со многими местными предпринимателями. Вероятный мотив убийства — долг 54-летнего владельца магазина.

Задержали «Деда Мороза» у него дома в селе Вутабоси Канашского района, добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, днём 2 января мужчина в костюме Деда Мороза, скрывший лицо за накладной бородой и очками, пришёл в магазин «Берёзка» в Канаше и выстрелил в его владельца, 54-летнего Юрия Суракина. Предприниматель скончался на месте.

Убийство зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала «Дед Мороз» сфотографировался с жертвой, а через некоторое время достал оружие — двуствольное ружьё. После выстрела нападавший скрылся.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». После задержания подозреваемый признался, что карнавальный костюм купил для конспирации.