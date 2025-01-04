Москва, 4 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Все выпущенные 3 января с территории Украины для удара по России ракеты ATACMS были сбиты комплексами С-400 и «Панцирь-СМ». Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее 4 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 беспилотника противника.

«Все задействованные вчера для удара с украинской территории восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года власти США официально разрешили нанесение ударов американскими дальнобойными ракетами с территории Украины по РФ. В Москве неоднократно подчёркивали, что эти удары фактически наносят военнослужащие НАТО.

Президент Владимир Путин отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Он уточнил, что угроза новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ.

21 ноября ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

19 декабря Путин заявил, что РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что ни у кого нет шансов сбить ракету «Орешник». Ранее он сообщал, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.