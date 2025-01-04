Севастополь, 4 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил 4 января губернатор города Михаил Развожаев.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами России. Атаки противника были предотвращены с 8:20 до 11:30 мск.

Пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Воронежской области, три ― в небе над Ленинградской областью, по одному дрону ― над территорией Псковской и Курской областей.

Как передавало ИА Регнум, ночью 4 января российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Над территорией Брянской области были перехвачены 10 дронов, три беспилотника ВСУ — над Смоленской, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Один человек стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата украинских сил на Курскую область, проинформировал 3 января врио главы региона Александр Хинштейн. 3 января несколько украинских беспилотников были сбиты над Воронежской областью, часть обломков упала на территории двух предприятий.