Берлин, 4 января, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию стал чёрным днём для внешней политики ФРГ, заявила 4 января депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.

JÃ¶rg Blank/dpa/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Сирию

«Действующий министр Бербок ещё и потешается над собственным унижением в Сирии. Чёрный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии», — написала она в соцсети X.

Ранее Бербок заявила, что она ожидала казуса, который произошёл на встрече с представителями новой администрации Сирии.

Как передавало ИА Регнум, новые сирийские лидеры отказались пожимать руку главе МИД Германии, которая 3 января прилетела в Сирию с необъявленным визитом. Соответствующее видео появилось в Сети. Позднее в ходе визита аналогичная ситуация произошла и при встрече Бербок с главой новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Он пожал руку только главе МИД Франции.

В ходе своего визита глава МИД Германии призвала убрать находящиеся в этой стране военные российские базы. Она заявила, что Москва должна проявить уважение к суверенитету Дамаску. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ поинтересовалась, обратится ли Бербок с таким же призывом к США, у которых есть военные базы в Германии.