Вашингтон, 4 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Реализация планов избранного президента США Дональда Трампа по присоединению острова Гренландия вопреки воле Дании станет причиной разрушения Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет американское издание The Hill.

Jim Colton/Zuma/TASS Дональд Трамп

«Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец блока, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена», — указано в материале.

В 2019 году в СМИ появились сообщения о том, что Трамп интересуется возможностью приобретения Гренландии. Позднее сам республиканец подтвердил данную информацию, пояснив, что интересуется этим вопросом «стратегически».

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. В тот же день премьер-министр арктического острова Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.

4 января Эгеде заявил о желании добиться свободы принятия решений и независимости острова от Королевства Дания. Он сообщил о наличии определённых препятствий на пути сотрудничества Гренландии с другими странами, продиктованными «оковами колониализма». Премьер-министр также отметил, что решение о независимости предстоит принять народу острова.