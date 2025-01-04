Москва, 4 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Сборы сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» превысили 1 млрд рублей после трёх дней проката, следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Артем Геодакян/ТАСС

Премьера фильма состоялась 1 января. В этот день сборы превысили 210 млн рублей. Второй день проката принёс в кассу около 330 млн рублей, третий — почти 300 млн.

К середине дня 4 января сборы превысили 1034,3 млн рублей. Сумма учитывает билеты, которые зрители приобрели на предстоящие сеансы.

Как сообщало ИА Регнум, предысторию к популярной серии фильмов об отечественных супергероях «Финист. Первый богатырь» впервые показали 25 декабря в московском кинотеатре «Октябрь». Создатели картины планируют снять ещё по меньшей мере два фильма.