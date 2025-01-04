Москва, 4 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. На Солнце произошло шесть вспышек, одна из которых мощнейшего класса X. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Илья Наймушин/РИА Новости

«04 января в 01:41 (МСК) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 мин.», — указано в сообщении.

В ИПГ также уточнили, что было зафиксировано ещё пять вспышек класса M.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения подразделяются на пять классов. Уровень X является максимальным. Класс M — четвёртый по мощности. Обычно вспышки приводят к выбросами солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, способны провоцировать на планете магнитные бури.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в ИПГ зафиксировали первую в 2025 году вспышку высочайшего класса Х. В институте отметили, что процесс выделения энергии наблюдался 25 минут.

Утром 30 декабря специалисты зарегистрировали на Солнце две вспышки класса X. Они были зафиксированы в западной части солнечного диска. Утром 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал, что на Земле началась магнитная буря класса G1 («слабая»). К вечеру этого дня она достигла уровня G3, который классифицируется по пятибалльной шкале как «сильный».