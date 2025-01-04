Тбилиси, 4 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Из Грузии после протестов и беспорядков в Тбилиси выдворят 25 иностранных граждан. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе МВД страны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Среди высланных лиц, в отношении которых департамент миграции начал процедуру выдворения, есть иностранные граждане, которые участвовали в митингах в Тбилиси в ноябре–декабре этого года и были приговорены судом к различным административным взысканиям, ― всего 25 человек», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Уточняется, что из них 10 иностранцев уже покинули территорию Грузии. По данным ведомства, в рамках процедуры депортации часть выдворенных иностранных граждан добровольно выехала из Грузии, а часть выдворили принудительным путём. Среди депортированных есть граждане РФ.

По данным МВД, в 2024 году из Грузии выдворили 430 иностранцев, что на 126% выше показателя 2023 года. Только за ноябрь–декабрь прошлого года из республики депортировали 91 иностранца. Среди них граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России, Туркмении и других стран.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Грузии начались из-за решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На этот период Тбилиси также отказался от всех бюджетных европейских грантов.

В первые дни протесты перерастали в беспорядки, в полицейских бросали тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. После серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками МВД, насилие на акциях почти прекратилось. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 5 декабря заявил, что удалось пресечь попытку «майдана».

29 декабря Михаил Кавелашвили в ходе церемонии инаугурации принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии. В этот же день участвующие в протестной акции в Тбилиси сторонники грузинской оппозиции ушли от дворца президента республики к зданию грузинского парламента и перекрыли проходящий рядом с ним проспект Руставели. Полиция задержала шесть человек.

Грузия 10 декабря проинформировала РФ о задержании 15 российских граждан на митингах в Тбилиси.