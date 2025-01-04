Берлин, 4 января, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что казус, произошедший на встрече с представителями новой администрации Сирии, был для неё ожидаемым.

JÃ¶rg Blank/dpa/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Сирию

«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — приводит её слова Focus.

Новые сирийские лидеры отказались пожимать руку Бербок, которая 3 января прилетела в Сирию с необъявленным визитом. Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как Бербок протягивает руку для пожатия, однако оба представителя администрации Сирии прикладывают ладони к груди. Вслед за министром к новому сирийскому правительству подошёл мужчина из немецкой делегации. Ему сирийцы сами протянули руки для приветствия.

Позднее в ходе визита аналогичная ситуация произошла и при встрече Бербок с главой новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Он пожал руку только главе МИД Франции.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего визита глава МИД Германии призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Она заявила, что Москва должна проявить уважение к суверенитету Дамаска.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ поинтересовалась, обратится ли Бербок с таким же призывом к США, у которых есть военные базы в Германии. Служба внешней разведки РФ ранее предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке.