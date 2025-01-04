Москва, 4 января, 2025, 13:10 — ИА Регнум. В 2024 году самыми популярными у жителей России были автомобили марок Lada, Kia и Hyundai, сообщила в субботу, 4 января, пресс-служба сервиса «СберАвто».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

На модели бренда Lada пришлось 15% всех покупок автомобилей в 2024 году, рассказали представители сервиса «РИА Новости».

«Следом расположились Kia (9%), Hyundai (7%) и Volkswagen с Toyota (доли обеих — 6%)», — сказано в сообщении.

Самыми популярными автомобилями с пробегом в 2024 году были Lada Granta (медианная стоимость — 969 тыс. рублей) и Lada Vesta (1,2 млн рублей), а также Kia Rio (1,1 млн рублей), Hyundai Solaris (995 тыс. рублей) и Ford Focus (780 тыс. рублей).

Тремя самыми востребованными новыми машинами стали российские Lada Granta (1 млн рублей), Lada Vesta (1,6 млн рублей) и Lada Niva (1,2 млн рублей). Годом ранее на 2–3-м местах располагались иностранные автомобили Hyundai и Kia.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 января пресс-служба Минпромторга сообщила, что продажи новых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, в России по итогам 2024 года заметно выросли — на 39% и на 47% соответственно. В стране продали 1,836 млн новых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей — 1,554 млн единиц.

Днём ранее, 3 января, первый вице-премьер Денис Мантуров назвал объём суммарных производственных мощностей отечественных автомобильных заводов — 3 млн единиц. Он отметил, что в России оптимальное количество автомобильных предприятий.