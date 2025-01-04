Токио, 4 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. В Японии скончалась старейшая жительница на Земле Томико Итоока. Об этом 4 января сообщило агентство Kyodo.

ASHIYA CITY HANDOUT/EPA/ТАСС Томико Итоока

Женщина, родившаяся 23 мая 1908 года, умерла 29 декабря из-за естественных причин в возрасте 116 лет. Титул самой пожилой женщины в мире перешёл к ней после кончины 20 августа 2024 года испанки Марии Браньяс Мореры, которая дожила до 117 лет. Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года.

Теперь старейшим жителем планеты стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

Как сообщало ИА Регнум, Guinness World Records 29 ноября сообщила, что старейшим мужчиной планеты стал 112-летний бразилец Жоау Мариньо Нето. Ранее он уже был признан старейшим мужчиной в Бразилии и Латинской Америке. Теперь он также является последним живым мужчиной, родившимся в 1912 году.

25 ноября в доме престарелых в Великобритании скончался старейший мужчина планеты Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет. Он родился 26 августа 1912 года. В апреле 2024 года Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной в мире после кончины венесуэльца Хуана Висенте Переса Моры, который дожил до 114 лет.