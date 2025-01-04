Горловка, ДНР, 4 января, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Число раненных при обстреле Горловки (Донецкая Народная Республика) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до 10, сообщил 4 января мэр города Иван Приходько.

Телеграм-канал Ивана Приходько Последствия обстрела Горловки

«По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ, возросло до 10», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Приходько проинформировал о девяти пострадавших при обстреле ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 января мирная жительница Горловки получила ранения в результате обстрела со стороны украинских формирований. В этот же день ВСУ совершили атаку на посёлок Пантелеймоновка, который входит в состав Горловки. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Ранее, 30 декабря, три мирных жителя города получили ранения. Два человека пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Ещё один был ранен на улице Кончаловского, которая подверглась артиллерийскому обстрелу ВСУ.

29 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате атак украинских военных в городе Горловке и посёлке Красное Донецкой Народной Республики.