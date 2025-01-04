Москва, 4 января, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов снялся с лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов» в Рязани. Об этом 4 января сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

Уточняется, что участие в соревнованиях он не примет по причине болезни.

«Его на соревнованиях в Рязани заменит Егор Митрошин», ― говорится в заявлении СБР в Telegram-канале.

«Гонка чемпионов» пройдёт в формате смешанной эстафеты, команды будут составлены из представителей лыжных гонок и биатлона. 4 января состоится квалификация, по результатам которой будут сформированы равные по силе команды. Победителя определят 5 января.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Большунов, выступавший за сборную Архангельской области, перешёл в сборную Татарстана. 1 декабря на этапе Кубка России в Хакасии в лыжника врезался дрон. Коптер задел ногу и лыжную палку спортсмена. Столкновение с роботом не помешало ему добраться до финиша. Он занял девятое место.

Спустя два дня президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов пройдёт дополнительное медицинское обследование из-за проблем со здоровьем. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что, «по всем ощущениям, что‑то мешает организму Александра работать в полной мере».

14 декабря трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам после болезни не вышел в полуфинал спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Пермском крае. По итогам гонки он занял лишь пятое место.