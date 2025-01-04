Дамаск, 4 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Представители новой администрации Сирии отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, которая 3 января прилетела в Сирию с необъявленным визитом. Соответствующую видеозапись опубликовала газета Die Welt.

JÃ¶rg Blank/dpa/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Сирию

Ранее сообщалось, что Бербок и её французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Сирию, став первыми западными министрами иностранных дел, посетившими страну после смены власти.

На опубликованных кадрах видно, как Бербок протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. При этом, как только руку им протянул Барро, оба встречающих пожали её.

Позднее в ходе визита аналогичная ситуация произошла и при встрече Бербок с главой новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммед аль-Джулани, сказано в сообщении. Аш-Шараа пожал руку только главе МИД Франции.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего визита Бербок призвала убрать находящиеся в этой стране военные базы России. Она заявила, что Москва должна проявить уважение к суверенитету Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ поинтересовалась, обратится ли Бербок с таким же призывом к США, у которых есть военные базы в Германии.

8 декабря Башар Асад оставил должность президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Министр уточнил, что социальному напряжению в республике способствовало удушение её экономики внешними силами.

27 декабря Служба внешней разведки России предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке. В ведомстве уточнили, что этим планам препятствует присутствие российских военных на сирийском побережье Средиземного моря, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.