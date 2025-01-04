Москва, 4 января, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами России. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«С 8:20 до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», ― уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пять БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Воронежской области, три ― в небе над Ленинградской областью, по одному дрону ― над территорией Псковской и Курской областей.

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