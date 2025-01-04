Воронеж, 4 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. По меньшей мере пять украинских беспилотников обнаружили и подавили в Воронеже и его окрестностях, сообщил 4 января губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ перехватили дроны в Воронеже и пригороде, когда в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил он.

«Произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города», — написал Гусев.

Он уточнил, что в некоторых квартирах повреждено остекление, на местах ЧП работают оперативные службы.

Предупреждение об угрозе с воздуха действовало в области около часа. О введении режима опасности Гусев сообщил в 10:39 мск, об отбое — в 11:52 мск.

Как передавало ИА Регнум, атаки БПЛА дважды отразили в Воронежской области 3 января. Часть обломков сбитых аппаратов упала на территории двух предприятий. Позже Гусев сообщил о возгорании, которое потушили после второго налёта.