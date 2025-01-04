Москва, 4 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом в субботу, 4 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Надия Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 4 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 беспилотника противника.

Кроме того, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, цеху сборки и месту хранения ударных дронов, а также скоплениям живой силы противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1570 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 3 января, сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли под контроль крупнейшее Шевченковское месторождение лития, расположенное в Великоновосёлковском районе ДНР.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что подразделения ВС России вошли в Петропавловку на западе ДНР. Идут бои за освобождение села, отметил Рогов.