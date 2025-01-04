Вильнюс, 4 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Литвы рассмотрит дело о правомерности лишения фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Об этом говорится в сообщении судебной инстанции.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фигуристка Маргарита Дробязко

Орган проверит соответствует ли указанное решение конституции и закону о гражданстве страны. В обращении, поступившем в КС, сказано, что, согласно этим документам, содержание гражданства Литвы не зависит от того, каким способом оно было приобретено.

«Кроме того, основываясь на официальной конституционной доктрине, заявитель приходит к выводу, что не существует конституционных оснований для различного отношения к гражданам с множественным гражданством в отношении утраты гражданства в зависимости от того, каким образом они приобрели гражданство Литвы», — уточнили в Конституционном суде.

Также в сообщении сказано, что автор обращения просит судебную инстанцию рассмотреть вопрос о соответствии конституции положению, в рамках которого президент Литвы принимает решение о лишении гражданства, предоставленного в порядке исключения, на основаниях, установленных в статье 24 (10) этого нормативного документа.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Дробязко и Повилас Ванагас были лишены государственных наград Литвы за участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. В сентябре 2023 года литовский президент Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства.

Сама фигуристка заявила, что не будет бороться за сохранение паспорта Литвы ценой предательства России. Она отмечала, что для сохранения гражданства этой республики ей предложат отказаться от части семьи, страны, профессии и верных друзей. Спортсменка отметила, что это не её путь, поскольку через предательство ничто не должно покупаться.

Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом представлять Литву на Олимпийских играх и чемпионатах мира по фигурному катанию. На одном из таких турниров они завоевали бронзовую медаль. Кроме того, Дробязко и Ванагас также не раз становились чемпионами Литвы.