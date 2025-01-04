Шебекино, Белгородская область, 4 января, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, двигавшийся по дороге в городе Шебекино Белгородской области. Два человека получили ранения, сообщил 4 января в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Он уточнил, что находившиеся в автомобиле мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Бойцы самообороны доставили их в больницу, состояние пострадавших — средней тяжести.

«Транспортное средство сильно повреждено. На месте работают оперативные службы», — отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января украинский дрон пытался атаковать белгородское село Муром, когда там находился Гладков. Беспилотник сбили из стрелкового оружия. Губернатор по просьбе местных жителей осматривал в селе повреждённые дома и объекты. Он распорядился оказать дополнительную помощь людям в виде продуктов питания и детекторов дронов.

В ночь на 4 января мирный житель был ранен при атаке ВСУ на село Прелестное в Прохоровском районе. В ногу мужчине попал осколок, помощь ему оказала бригада скорой.