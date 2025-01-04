Москва, 4 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу в штатном режиме. Об этом 4 января сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Александр Демьянчук/ТАСС

«В аэропорту Пулково ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в 10:15 мск», ― уточнил Кореняко в Telegram-канале.

Он пояснил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

За время действия ограничений 20 самолётов, следовавших в Пулково, ушли на запасные аэродромы.

Как сообщило ИА Регнум, в аэропорту Пулково в ночь на 4 января (с 23:43 мск до 0:48 мск) вводились ограничения на полёты.

4 января воздушная гавань приостановила приём и отправку рейсов с 07:45 мск. Такие меры объяснили обеспечением безопасности полётов.

Ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал об уничтожении БПЛА над Финским заливом в районе Лужской губы. Аппарат сбили средства ПВО, пострадавших и разрушений не было. Позднее в этом районе сбили ещё один беспилотник, двигавшийся через Псковскую область.

Минувшей ночью подразделения противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Десять из них были перехвачены над территорией Брянской области, три — над Смоленской, по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.