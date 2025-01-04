Новый Орлеан, США, 4 января, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении террористического акта в новогоднюю ночь в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар предварительно заложил недалеко от места происшествия два взрывных устройства, однако они не сработали во время атаки. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на данные ФБР.

Gerald Herbert/AP/TASS

В ночь на 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был застрелен полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения.

«Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную толпу на улице в Новом Орлеане в начале Нового года, планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — указано в статье.

Уточняется, что мужчина установил бомбы на Бурбон-стрит, где часто проходят многолюдные вечеринки. При этом в ФБР не установили: взрыв не произошёл по воле подозреваемого или же сами взрывные устройства или передатчик оказались неисправны.

Как передавало ИА Регнум, глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР. Телеканал NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов США сообщил, что происшествие в Новом Орлеане расследуется как террористический акт.

2 января телеканал CNN сообщал, что Джаббар предположительно намеревался убить свою семью. Пока мужчина ехал из Техаса на арендованном грузовике на место совершения теракта, он записал серию видеороликов, в которых он рассказал о разводе с женой и планах совершить расправу над своей семьёй, добавили в СМИ.