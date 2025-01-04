Астана, 4 января, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым, в ходе которой отметил уникальность и огромный потенциал данной организации. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Болат Шайхинов/Sputnik/РИА Новости

«Президент был проинформирован о текущей деятельности ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность организации, высоко оценив её огромный потенциал в политической, экономической и культурной сферах взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Токаев подчеркнул важность совершенствования деятельности организации, наращивания связей с другими международными объединениями, а также продвижения инициатив, выдвинутых Казахстаном.

Ермекбаев с 1 января вступил в должность генсека ШОС по решению Совета глав государств организации.

В настоящее время в организации состоят десять государств, включая Россию, Китай, Казахстан, Индию, Пакистан, Иран, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию. Также с ШОС взаимодействуют два государства в статусе наблюдателя и 14 партнёров по диалогу.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября в рамках саммита БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента России Владимира Путина углублять всестороннее стратегическое взаимодействие, координировать свои действия в рамках таких структур, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.