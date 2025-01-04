Москва, 4 января, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны ночью 4 января сбили над пятью регионами РФ 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего дронов было обезврежено над территорией Брянской области — 10. Ещё три беспилотника, по данным Минобороны РФ, удалось сбить в небе над Смоленской области. Кроме того, по одному аппарату российские военные сбили в ночное время в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что ночью 4 января в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и уничтожен беспилотник. По информации главы региона, ранения людей и разрушений не зафиксировано.

4 января губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что число беспилотников, сбитых над регионом в ночное время российскими силами ПВО, составило пять единиц.

В Брянской, Псковской и Белгородской областях также информировали об уничтоженных украинских дронах.